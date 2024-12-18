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«Головная боль, а не подарок»: россиян призвали не покупать змей для Нового года

Серпентолог Старков: змей дарить на Новый год категорически нельзя

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Kurit afshen/Shutterstock/FOTODOM

Зоомагазины в столичном регионе сообщили о росте интереса покупателей к живым змеям. Однако дарить рептилий кому-либо на Новый год категорически нельзя – это принесет головную боль человеку, а также мучение экзотическому животному, предупредил герпетолог и серпентолог Владислав Старков в беседе с 360.ru.

«Вы бы хотели, чтобы вам подарили какую-нибудь головную боль? Типа петуха, или собаки, или свиньи на Новый год? Это требует специальной подготовки, навыков, умений, заботы», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что при ненадлежащем уходе змея будет болеть и страдать, так как ей требуется особый подход. При этом их содержание связано с большими затратами на специальное оборудование и террариум. За змеями нужно следить, ведь если они сбегут к соседям, то доставят им много неприятностей.

Если же человеку все-таки подарили змею, то ему следует тщательно изучить информацию о пресмыкающихся и правильном уходе за ними, отметил Старков.

«Надо смотреть, как ее содержать. Достаточно много всяких сведений. Температурный режим, влажность, укрытие, чем кормить», — пояснил он.

Питание змей вызывает наибольшее количество проблем, так как их главный рацион – живые мыши, а крупных поставок грызунов в российские магазины нет. Нужно заранее подумать о том, где человек будет находить необходимое пропитание для змеи, заключил серпентолог.

До этого эксперты также подчеркивали, что змеям нужны разные условия – свет, температура, влажность, так как кто-то из них родом из пустыни, а кто-то — из тропиков и влажных лесов. Кормить их можно также крысами и кроликами, но только живыми.

Ранее в Госдуме призвали не дарить живых змей на Новый год.

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