Россиянам объяснили, почему не стоит дарить змей на Новый год

Живые змеи являются не лучшей идеей для подарка на Новый год. Об этом на фоне роста спроса на этих пресмыкающихся в России kp.ru рассказала начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка Анна Багатурова.

По ее словам, за ними нужен особенный уход, поэтому просто положить их в коробку не получится. Так, змее нужны террариум и специальные условия в зависимости от конкретного вида.

«Кто-то родом из пустыни, кто-то — из тропиков и влажных лесов, а значит, нужен подходящий свет, температура, влажность. Все это можно устроить дома, но оборудование не из дешевых. Кроме того, змеи питаются живым кормом: мышками, крысами, кроликами», — говорится в сообщении.

Багатурова посоветовала выбирать в качестве подарка сувениры и игрушки, символизирующие год Змеи, чтобы не искать, куда пристроить животное.

Накануне первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Газете.Ru», что подарок в виде змеи на праздник может стать причиной испорченных отношений. Депутат подчеркнул, что, подарив змею, человеку можно не только нанести психологическую травму, но и сделать его соучастником преступления.

Ранее россиянам рассказали, какие блюда должны быть на праздничном столе в год змеи.