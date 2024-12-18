Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росгидромет спрогнозировал нарастание аномальных морозов в российских регионах

Росгидромет: в регионах РФ ожидается нарастающая морозная аномалия

close
Александр Кряжев/РИА Новости

В ближайшее время в ряде российских регионов будет наблюдаться нарастающая отрицательная аномалия, предупредил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.

В Мурманске ожидается -16 градусов, в Салехарде – от -24 до -26 градусов, в Казани -16 градусов в ночные часы.

А в Якутии на территории от Анадыря до Якутска задержится положительная аномалия, температура воздуха будет превышать норму на 8-12 градусов. Ночью в отдельных местах морозы местами дойдут до 40 градусов ниже нуля, но преимущественно будет -32 – и это тоже выше нормы на 8%, отметил Цыганков.

«И дальше будут аномалии, если брать по Сибири», — добавил синоптик.

В Гидрометцентре до этого сообщили, что в Архангельской области температура опустится на 6-12 градусов ниже нормы, будут морозы до -25 градусов. В Ненецком автономном округе ожидается до -30, что ниже нормы на 8-12 градусов. В Мурманской области температура опустится до -28, что ниже нормы на 14-15 градусов. Отмечалось, что сильные холода придут в российские регионы 18-20 декабря.

Ранее синоптик предупредила, что Москву и Подмосковье окутают аномальные морозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами