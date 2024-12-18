Росгидромет спрогнозировал нарастание аномальных морозов в российских регионах

В ближайшее время в ряде российских регионов будет наблюдаться нарастающая отрицательная аномалия, предупредил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.

В Мурманске ожидается -16 градусов, в Салехарде – от -24 до -26 градусов, в Казани -16 градусов в ночные часы.

А в Якутии на территории от Анадыря до Якутска задержится положительная аномалия, температура воздуха будет превышать норму на 8-12 градусов. Ночью в отдельных местах морозы местами дойдут до 40 градусов ниже нуля, но преимущественно будет -32 – и это тоже выше нормы на 8%, отметил Цыганков.

«И дальше будут аномалии, если брать по Сибири», — добавил синоптик.

В Гидрометцентре до этого сообщили, что в Архангельской области температура опустится на 6-12 градусов ниже нормы, будут морозы до -25 градусов. В Ненецком автономном округе ожидается до -30, что ниже нормы на 8-12 градусов. В Мурманской области температура опустится до -28, что ниже нормы на 14-15 градусов. Отмечалось, что сильные холода придут в российские регионы 18-20 декабря.

Ранее синоптик предупредила, что Москву и Подмосковье окутают аномальные морозы.