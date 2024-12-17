«Холодное вторжение»: Москву и Подмосковье окутают аномальные морозы

В столичном регионе на днях начнутся морозы. Погода начнет меняться в сторону похолодания уже сегодня – к вечеру заметно подморозит, а затем температура воздуха опустится ниже климатической нормы, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшие сутки будет идти небольшой снег, а температура воздуха будет колебаться от -10 до -12 градусов в Москве и до -14 градусов в Московской области. Завтра в столице ожидается 8-10 градусов ниже нуля, в регионе – до 12 градусов мороза. Это на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Холодное вторжение, по словам Поздняковой, будет еще заметнее на фоне достаточно сильного ветра.

В ночь на четверг метеоролог спрогнозировала -14…-16 градусов в Москве и -19 градусов по области. Однако затем начнется потепление, и уже вечером в четверг ожидается до 0 градусов – климатическая норма будет превышена на 2-3 градуса.

«Эти резкие колебания температуры неблагоприятно скажутся на самочувствии», — предупредила синоптик.

На конец недели она спрогнозировала снег, мокрый снег, а днем в пятницу – дождь и около нуля градусов. В субботу и воскресенье сохранится такая же температура, в том числе небольшие осадки.

Напомним, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого также предупредил, что жителей столичного региона ждет изменчивая погода с морозами и ледяным дождем. По его прогнозу, в Москве в ночь на четверг температура воздуха опустится до -15...-20 градусов, а в пятницу поднимется до +1…+3 градуса.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде в столице 17 декабря.