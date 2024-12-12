Россиянам рассказали, чем опасны новогодние елки из ПВХ

Елки из поливинилхлорида (ПВХ) могут представлять опасность для здоровья человека, потому что при нагревании от гирлянды материал может выделять вредные вещества. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко.

«Очень многие соединяют пластиковую елку, особенно если эта елка из ПВХ, с электрическими гирляндами, основанными на лампах накаливания, то есть не на светодиодных современных гирляндах, а на старых лампочках, которые раскаляются. Если у вас лампочки, которые раскаляются, и они находятся рядом с этими ветками из ПВХ, ни в коем случае такого допускать не нужно, потому что в этом случае как раз те газы, которые выделяются, — это в буквальном смысле может быть отрава», — сказал эксперт.

По его словам, лучше всего к Новому году выбирать естественную елку. Если такой возможности нет, Рыбальченко рекомендует изучить материал, из которого изготовлено дерево. Если в его составе есть слова «хлор», «поливинилхлорид» или «ПВХ», от покупки елки лучше отказаться.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что у 36% россиян новогоднее настроение появляется после установки елки. Чаще всего (62%) россияне наряжают елку за пару недель до Нового года, 6% — в начале декабря, 2% — в ноябре, а 30% не устанавливают ее.

Ранее сообщалось, что в России подорожали искусственные елки.