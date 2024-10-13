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В Челябинске из аэропорта эвакуировали пассажиров из-за брошенного окурка

Из аэропорта Челябинска эвакуировали пассажиров из-за задымления

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Пресс-центр Международного аэропорта Челябинска

Из аэропорта Челябинска эвакуировали пассажиров из-за брошенного в технологическую шахту окурка. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 13 октября один из пассажиров курил в туалете общей зоны накопителя в стерильной зоне аэропорта. Мужчина бросил окурок в технологическую шахту, что привело к оплавлению обшивки трубы. В итоге произошло задымление в VIP-зале и сработали противопожарные датчики.

«Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержек рейсов не последовало.

В ночь на воскресенье сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Домодедово в Москве, вернулся обратно спустя час после вылета. Как уточнили в авиакомпании, на борту воздушного судна сработала индикация неисправности одной из систем. В целях безопасности экипаж самолета принял решения вернуться в аэропорт вылета.

Ранее в Новом Уренгое у пассажирского самолета при взлете открылась одна из дверей.

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