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Психолог объяснила, почему важно не забывать дарить друг другу подарки

Психолог Горелова: подарки играют важную роль в человеческих отношениях

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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Дарение подарков действует как социальный клей, который соединяет людей. Внимание, которое демонстрирует человек, вручая презент, укрепляет отношения. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщила психолог Елена Горелова.

«Подарок — это зачастую язык эмоций. Тем, кто не всегда может выразить свои чувства словами, подарок становится идеальным способом передачи любви, благодарности или поддержки. <...> Этот жест часто оказывается более значимым, чем сам предмет, поскольку он говорит о наших чувствах и намерениях», — подчеркнула специалист.

Она привела результаты исследований, согласно которым процесс дарения подарков вызывает положительные эмоции как у дарителя, так и у получателя. Подобные акты доброты, по ее словам, способствуют выбросу серотонина и дофамина — гормонов счастья.

Согласно недавнему опросу, большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки от 1 до 5 тыс. рублей — так ответили 49% респондентов.

От 5 до 10 тыс. рублей на подарки рассчитывают потратить 22% опрошенных, а от 10 до 20 тыс. рублей — только 7%. Сумму более 20 тыс. рублей на эти цели откладывают 8% граждан.

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