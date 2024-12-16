Стало известно, сколько в этом году россияне потратят на новогодние подарки

Большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки от 1 до 5 тыс. рублей – так ответили 49% участников соответствующего опроса. Главным ориентиром при выборе презента является его полезность, цитирует RT результаты исследования.

От 5 до 10 тыс. рублей на подарки рассчитывают потратить 22% опрошенных, а от 10 до 20 тыс. рублей – только 7%. Сумму более 20 тыс. рублей на эти цели откладывают 8% респондентов.

Большинство россиян планируют купить подарки для четырех-шести человек (38%), многие также рассказали, что собираются поздравить более десяти человек (27%).

Чаще всего россияне стараются подарить близким полезный подарок – на этот критерий ориентируются 48% опрошенных. Еще 30% стараются учесть предпочтение человека, а 13% — стоимость подарка. Оригинальность учитывают 9% опрошенных россиян.

Абсолютное большинство опрошенных покупают подарки на Новый год на средства из текущих доходов (80%), а откладывают деньги заранее 18%. Еще 15% рассказали, что редко заранее продумывают бюджет на эти цели, а 67% признались, что вообще не планируют такие накопления.

Исследование финансового маркетплейса «Сравни» подготовлено на основе ответов более 1,2 тыс. россиян.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что женщины покупают подарки раньше мужчин, но мужчины готовы потратить больше. Также оказалось, что почти каждый второй россиянин предпочитает сюрпризы, и каждый третий иногда передаривает подарки — причем так чаще поступают женщины. Что-то из вишлиста предпочитают получать 17%, причем чаще такого практичного подхода придерживается молодежь 18-24 лет.

HR-эксперт ранее объяснил, как правильно выбирать подарки на Новый год коллегам.