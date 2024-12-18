Россиянам назвали самые прибыльные вакансии для подработки в новогодние каникулы

Специалисты составили рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий для подработки в новогодние каникулы. Одним из самых выгодных стало предложение о работе продавцом пиротехники в Московском ТЦ – платить обещают 160 тыс. рублей в месяц, приводит RT результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Торговать пиротехникой придется по графику 2/2. Среди требований к кандидатам – коммуникабельность, грамотная речь, энергичность, активность и позитивный настрой.

Чуть меньше – 150 тыс. рублей в месяц – сможет заработать сотрудник проката горных лыж. Среди обязанностей – подбирать оборудование для клиентов.

Третье место заняла вакансия стикеровщика елочных игрушек с зарплатой до 130 тыс. рублей в месяц. Предлагается собирать заказы с подарками и доставлять их клиентам. Похожие обязанности будут у курьера новогодних сладких наборов, а платить ему обещают 125 тыс. рублей в месяц.

Также в новогодние праздники можно подрабатывать детским аниматором. Придется ездить по разным точкам и показывать каждый день шоу детям, получая при этом 80 тыс. рублей.

Напомним, большинство россиян стараются периодически подрабатывать – так ответили 60% участников исследования. Чаще подработки позволяют россиянам увеличить ежемесячный доход на 5 тыс. рублей (в 27% случаев). Чуть меньше (26%) получают от 5 до 10 тыс. рублей. От 10 до 20 тыс. рублей получают 24% респондентов, а более 20 тыс. рублей – 23%.

Ранее стало известно, сколько россиян совмещают работу с подработкой.