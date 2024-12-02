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Россияне назвали свои главные страхи на корпоративах

«Известия»: 24,6% россиян боятся признаний в любви на корпоративе

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gooko/Shutterstock/FOTODOM

Россияне рассказали, что на корпоративах им больше всего не нравятся нелепые конкурсы: 40,5% считают их неприятными. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов страхового брокера Mainsgroup, опросивших свыше 1,2 тыс. респондентов.

Согласно результатам анкетирования, второе место среди неприятных ситуаций на корпоративе занимают нетрезвые коллеги (36,4%), а за ними следуют длинные и скучные официальные речи (33,7%). В топ-5 также входят танцы на столах и неожиданные признания в любви от коллег, которые не по душе 27,1% и 24,6% опрошенных соответственно.

Кроме того, респонденты упоминали порчу одежды и другого имущества: она пугает 23,4% россиян. Беспокойство также вызывают невкусные или некачественные еда и напитки (12,3%), стыдные ситуации из-за алкоголя (8,1%), одинаковая с коллегами одежда (6,5%), причинение вреда здоровью в драках (6,5%) и потеря вещей или документов (5%).

Накануне аналитики сервиса SuperJob заявили, что россияне стали лучше вести себя на корпоративах, из-за чего число увольнений «отличившихся» сотрудников сократилось за 13 лет.

Ранее были названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы.

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