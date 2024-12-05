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Россиянам призвали выплачивать премии за отказ от новогоднего корпоратива

Движение «Зов Народа» призвало премировать россиян за отказ от корпоратива

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Shutterstock/FOTODOM

В России нужно выплачивать денежные премии сотрудникам, отказавшимся от похода на новогодний корпоратив. Такое предложение направило в Минтруд движение «Зов Народа», передает 360.ru со ссылкой на документ.

Авторы инициативы призвали разработать специальные рекомендации к компаниям, по которым руководство будет направлять сотрудникам средства, выделенные на проведение праздника в честь Нового года. Свою идею они объяснили тем, что зачастую россияне не могут посетить корпоратив из-за болезни или личных убеждений. Они, по мнению активистов, должны получать премию.

«Мы уверены, что такие инициативы будут способствовать укреплению социальной поддержки и солидарности в обществе», — говорится в обращении.

У работников должен быть выбор — либо праздник с коллегами, либо премия, убеждены активисты.

Исследователи до этого выяснили, что 75% россиян предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Большинство выбрали выплату в размере до 10 тыс. рублей, еще 20% опрошенных назвали сумму от 10 до 30 тыс. рублей. Каждый шестой участник опроса мечтает получить от 30 до 50 тыс. рублей, пятый — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали корпоратив «обязаловкой» и призвали заменить его на премию.

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