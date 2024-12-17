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Россиянам рассказали, как выбрать живую новогоднюю елку

Специалист Кунафин: живую новогоднюю елку нужно покупать на официальных базарах

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Илья Питалев/РИА Новости

Живую елку к Новому году лучше всего покупать на официальных базарах, где представлены законно срубленные деревья. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, узнать о законности спила и продажи можно по документам, которые должны быть у продавцов. В них, в частности, содержится информация о том, в каком питомнике было выращено и спилено дерево, а также дата спила. Эксперт отметил, что это также позволит определить свежесть дерева.

После покупки он советует поместить ель в резервуар с водой и поддерживать влажность в комнате, где она будет стоять.

«Можно купить ель с корневой системой. Такое дерево будет стоять в горшке с землей. При покупке вам выдадут соответствующие инструкции, в которых в том числе будет указан и режим полива», — добавил Кунафин.

Весной елку можно будет высадить в саду, заключил он.

Исследование до этого показало, что большинство жителей России предпочитают украшать свои дома елками за неделю до Нового года — так ответили 53% участников опроса. Непосредственно в день праздника на это решаются лишь 5% россиян. В основном россияне ставят искусственные елки (75%), живые деревья покупают лишь 25% опрошенных.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на живые елки к Новому году.

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