Россиянам объяснили, как ухаживать за живой елкой, чтобы она простояла дольше

Чтобы живая елка простояла в доме подольше и не начала скидывать иголки в первые дни, важно за ней правильно ухаживать. Стоять она должна подальше от радиаторов в емкости с поддоном для воды, которую нужно регулярно обновлять, рассказал 360.ru директор компании «Елка.ру» Владислав Пухарев.

Чтобы елка дольше радовала своим здоровым видом, можно приготовить для нее специальный раствор, добавив в воду аспирин, глицерин, сахар или соль, а также лимонную кислоту, рассказал специалист.

«Эти компоненты помогут сохранить дерево свежим долгое время. Также можно поместить елку в емкость с песком или другим субстратом», — добавил он.

Ставить дерево в подставки в виде крестовины не рекомендуется, так как они не позволяют обеспечить доступ к воде, а без нее оно простоит недолго и быстро начнет терять иголки. Многие думают, что можно компенсировать емкость с водой мокрыми полотенцами, если обмотать ими основание ствола. Однако Пухарев это опроверг – по его словам, этого влаги елке недостаточно.

Также помочь в сохранении могут регулярные щедрые опрыскивания водой из пульверизатора. Важно перед тем, как начать брызгать, убедиться, что электрическая гирлянда не подключена в сеть, напомнил эксперт.

Напомним, специалисты советуют покупать живую елку к Новому году на официальных базарах. Рекомендуется проверить документы, чтобы узнать, в каком питомнике выращено и когда спилено дерево – это необходимо для проверки его свежести.

Россиянам ранее рассказали, что будет с ценами на живые елки к Новому году.