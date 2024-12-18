Турэксперт рассказала о малоизвестных местах для путешествий по России

Россиянам, которые выбирают направления для путешествий, стоит рассмотреть Алтай и Алтайский край, а также Сахалин. Об этом рассказала эксперт по туризму, эксперт по классификации гостиниц, РАНХиГС Институт управления Галина Дехтярь, передает Pravda.Ru.

«Дело заключается в том, что у нас достаточно много интересных мест. Тут вопрос в зависимости от вида туризма, от того, кто чем хочет заниматься. Если это какой-то вариант горного туризма, то появившийся сегодня Шерегеш принимает участие в соревновании с Красной поляной», — продолжила специалист.

Помимо этого, она посоветовала посетить города Золотого кольца России, а также Серебряное кольцо. Покататься на лошадях или собаках, а также принять участие в соревнованиях туристы могут и в Московской области, добавила Дехтярь.

Директор Центра стратегических исследований и международных программ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Шаров до этого говорил, что программы экологического туризма становятся популярными среди россиян. По его словам, в рамках такого вида туризма путешественники могут отдохнуть в зонах памятников природы рядом с озерами и лесами, например, в эко-парк-отелях.

Ранее турэксперт назвал главную проблему российского внутреннего туризма.