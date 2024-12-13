Турэксперт назвал главную проблему российского внутреннего туризма

С развитием внутреннего туризма в регионах России растет спрос на проживание в отелях, однако он сегодня значительно превышает предложение. На этом фоне средства размещения и аэропорты в регионах, которые пользуются спросом у путешественников, в пиковые периоды работают на износ, и цены на путевки, соответственно, растут, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

В целом по России ситуация с туризмом складывается неоднородная – в некоторых регионах турпоток продолжает расти, а в некоторых инфраструктура уперлась в потолок. В качестве примера специалист привел Краснодарский край, который принял в этом сезоне 20 млн туристов.

«Спрос большой, а жить фактически негде. Аэропорт Сочи работает на пределах своих возможностей, они уже ничего не могут нарастить по внутреннему туризму, и то же самое мы видим по количеству отелей. Потому и цены растут», — объяснил Мкртчян.

По его словам, при таких показателях нужно, чтобы в Краснодарском крае ежегодно строилось 150-200 отелей, а сейчас этот показатель не превышает 30. В результате турпоток имеет потенциал на увеличение в 15-20%, а по факту растет не более, чем на 8-10% в год.

Похожая ситуация складывается в Калининградской области, где новые отели строятся очень медленно. За этот год там заработали 6 отелей, а с учетом спроса эта цифра должна достигать 30 объектов в год.

Эти же проблемы наблюдаются в Красной Поляне, на Алтае и на Байкале, отметил турэксперт. Он спрогнозировал на 2025 год рост цен на отели, имеющие четыре звезды и больше, так как именно их в большей степени не хватает.

Напомним, цены на проживание в российских отелях за последние два года резко подскочили. Больше всего подорожали номера в четырех- и пятизвездочных отелях – они выросли на 43%, до 4,26 тыс. рублей за ночь на одного человека. Цены на трехзвездочные отели также существенно увеличились — в среднем на 29% по всей России.

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