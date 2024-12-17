Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему в новогодние праздники повышается риск повредить зубы

Врач Радько: в новогодние праздники высок риск повредить зубы

close
Depositphotos

В новогодние праздники возрастает риск повредить зубы, поскольку предпраздничный стресс и возрастающее количество употребляемого алкоголя могут спровоцировать ночной бруксизм (скрежетание зубами, излишнее смыкание и движение челюстей во сне). Об этом в разговоре с РИАМО предупредила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

«Новогодние пробки на дорогах также не направлены на улучшение настроения и снижение уровня стресса. За рулем в напряженных ситуациях водитель может сжимать зубы, что часто приводит к сколам реставраций и перенапряжению мышц лица, и, как следствие, к появлению лицевых болей», — сказала ортодонт.

Она добавила, что на каникулах появляется больше времени для активного отдыха, где также можно травмировать челюсть.

До этого Радько объяснила, как защитить зубы при употреблении апельсинового сока. Специалист посоветовала разбавлять напиток водой, чтобы уменьшить концентрацию кислот. Употреблять его следует через соломинку, чтобы уменьшить контакт с зубами, направляя жидкость непосредственно в горло, отметила она.

Ранее россиянам рассказали, как избежать кариеса при любви к сладкому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами