Врач объяснила, почему в новогодние праздники повышается риск повредить зубы

В новогодние праздники возрастает риск повредить зубы, поскольку предпраздничный стресс и возрастающее количество употребляемого алкоголя могут спровоцировать ночной бруксизм (скрежетание зубами, излишнее смыкание и движение челюстей во сне). Об этом в разговоре с РИАМО предупредила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

«Новогодние пробки на дорогах также не направлены на улучшение настроения и снижение уровня стресса. За рулем в напряженных ситуациях водитель может сжимать зубы, что часто приводит к сколам реставраций и перенапряжению мышц лица, и, как следствие, к появлению лицевых болей», — сказала ортодонт.

Она добавила, что на каникулах появляется больше времени для активного отдыха, где также можно травмировать челюсть.

До этого Радько объяснила, как защитить зубы при употреблении апельсинового сока. Специалист посоветовала разбавлять напиток водой, чтобы уменьшить концентрацию кислот. Употреблять его следует через соломинку, чтобы уменьшить контакт с зубами, направляя жидкость непосредственно в горло, отметила она.

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