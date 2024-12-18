Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о преступнике, нападавшем на людей в подъездах Ростова

Напавший на двоих в подъездах Ростова-на-Дону мужчина может избежать заключения

close
Телеграм-канал SHOT

В Ростове-на-Дону мужчина, совершивший двойное нападение с ножом в подъездах города, может избежать колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный 26-летний Владислав Кузнецов мог проходить лечение в психиатрической больнице. Если эта информация подтвердится, ему проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

«Если его признают невменяемым, а суд вынесет обвинительный приговор, то он может избежать тюремного заключения», — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, что мужчина, которого местные СМИ прозвали «ростовским резателем», напал на своих жертв 16 декабря. Сначала он зашел в подъезд в доме на улице Орбитальной за девятиклассником, ударил того ножом в шею и повалил на пол. Подросток смог отбиться, а злоумышленник скрыться. Через несколько часов нападение повторилось в доме по улице Венеры — мужчина набросился с ножом на 21-летнюю студентку. Девушка не смогла дать отпор агрессору. Ее пытались спасти соседи, а затем медики — но ничего не вышло.

После этого мужчина вновь вернулся в дом на Орбитальной улице. Его удалось задержать благодаря бдительной квартиросъемщице, которая чудом не стала третьей жертвой нападавшего.

Ранее подросток заподозрил мужчину в педофилии, назначил встречу и напал с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами