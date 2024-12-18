Стали известны подробности о преступнике, нападавшем на людей в подъездах Ростова

В Ростове-на-Дону мужчина, совершивший двойное нападение с ножом в подъездах города, может избежать колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный 26-летний Владислав Кузнецов мог проходить лечение в психиатрической больнице. Если эта информация подтвердится, ему проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

«Если его признают невменяемым, а суд вынесет обвинительный приговор, то он может избежать тюремного заключения», — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, что мужчина, которого местные СМИ прозвали «ростовским резателем», напал на своих жертв 16 декабря. Сначала он зашел в подъезд в доме на улице Орбитальной за девятиклассником, ударил того ножом в шею и повалил на пол. Подросток смог отбиться, а злоумышленник скрыться. Через несколько часов нападение повторилось в доме по улице Венеры — мужчина набросился с ножом на 21-летнюю студентку. Девушка не смогла дать отпор агрессору. Ее пытались спасти соседи, а затем медики — но ничего не вышло.

После этого мужчина вновь вернулся в дом на Орбитальной улице. Его удалось задержать благодаря бдительной квартиросъемщице, которая чудом не стала третьей жертвой нападавшего.

Ранее подросток заподозрил мужчину в педофилии, назначил встречу и напал с ножом.