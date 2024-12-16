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Подросток заподозрил мужчину в педофилии, назначил встречу и напал с ножом

В Финляндии подросток заподозрил мужчину в педофилии и напал на него с ножом

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Shutterstock

Подросток из Финляндии напал на мужчину, которого он подозревал в педофилии. Об этом сообщает Yle.fi.

Инцидент произошел в Вантаа. По версии правоохранителей, 16-летний подросток общался с этим человеком в соцсетях, и в какой-то момент они договорились о встрече дома у последнего.

Находясь в гостях у старшего знакомого, школьник напал на него с ножом, прервать его удалось только после того, как пострадавший смог вытолкать молодого человека из дома.

Отмечается, что пострадавший намеренно искал в интернете несовершеннолетних.

Юноша стал фигурантом уголовного дела. Помимо подростка, в деле есть еще два подозреваемых, которым 17 и 18 лет, их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве младшего приятеля к поступку. О деталях не сообщается.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Предполагается, что подозреваемый участвовал в так называемой «охоте на педофилов», когда люди намеренно ищут желающих провести время с несовершеннолетними и организовывают встречу, которую можно заснять и опубликовать.

Всего в Финляндии зарегистрировано несколько дел, связанных с этим явлением, самыми серьезными стали обвинения по делу об инциденте с нападением подростка с ножом.

Ранее в Екатеринбурге экс-полицейского приговорили к 12 годам за насилие над сыном друзей.

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