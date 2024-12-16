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В Ростове-на-Дону мужчина напал на людей с ножом и нанес десятки ранений одному из них

В Ростове-на-Дону мужчину задержали за нападение на прохожих с ножом

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в нападении на троих человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в поселке Верхнетемерницкий. По данным источника, сначала задержанный зашел в подъезд на улице Венеры и там нанес травму девушке ножом. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую, но спасти ее не удалось.

Тем временем мужчина напал на еще двоих людей. На данный момент правоохранители выясняют мотивы задержанного.

«Предварительно, он неоднократно лечился в психиатрической больнице», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала Baza, первой пострадавшей нанесли несколько десятков ножевых ранений, остальные пострадавшие – девушка и молодой человек.

Как сообщает Telegram-канал 112, задержанный оказался 26-летним мужчиной, в момент нападений он был трезвым. Сейчас с молодым человеком работают следователи, на их вопросы он отказывается отвечать.

Ранее подросток заподозрил мужчину в педофилии, назначил встречу и напал с ножом.

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