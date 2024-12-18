Дизайнер рассказала, как выбрать искусственную елку к Новому году

При выборе искусственной ели к Новому году важно оценить качество сборки. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьеров Мария Соколова.

«Ветки должны крепко держаться, хвоя, иголки не должны осыпаться, а подставка нужна устойчивая. Особенно если в квартире есть дети или животные. Иначе они могут проглотить что-нибудь, случайно снести ель или разбить игрушки», — уточнила эксперт.

Если хочется приобрести максимально приближенное к натуральному дерево, она советует выбрать вариант из полиэтилена или комбинированный. При этом елки из ПВХ обычно стоят дешевле, добавила Соколова. Она также рекомендует отказаться от покупки елок с сильным химическим запахом.

Научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко до этого говорил, что елки из поливинилхлорида (ПВХ) могут представлять опасность для здоровья человека, потому что при нагревании от гирлянды материал может выделять вредные вещества. По его словам, лучше всего к Новому году выбирать натуральную елку.

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