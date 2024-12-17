В Госдуме предложили методы, чтобы налог не съел индексацию пенсий работающих пенсионеров

С 1 января 2025 года произойдет индексация пенсий работающих пенсионеров. Она составит 7,3%, а особенность ее в том, что расчет прибавки не от текущей суммы выплаты, а от условного размера пенсии, который работающий пенсионер мог бы получать, если бы прекратил трудовую деятельность. Однако на фоне таких заявлений все-таки важно поставить вопрос об отмене налогообложения накопительной части пенсий, иначе трудно говорить о какой-то реальной эффективности такой индексации, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Разберем эту ситуацию на примере. Если пенсионер сейчас получает, например, 19 527,94 рубля в месяц, то его условная пенсия, которую он мог бы получать, будь он неработающим, составляет 36 351,59 рубля. Эта цифра обусловлена накопившимися за годы замороженной индексации с 2016 по 2025 год. То есть, если бы индексация за эти годы производилась своевременно, то к 2025 году пенсия достигла бы этой суммы. Но поскольку работающим пенсионерам индексация не начислялась, их фактическая выплата в текущем году оставалась прежней — 19 527,94 рубля», — объяснил он.

В рамках предложенной индексации в 2025 году расчет будет произведен на основе условной суммы 36 351,59 рубля, а прибавка составит 7,3% от нее — 2 653,11 руб. Таким образом, итоговая выплата работающего пенсионера вырастет до 22 181,05 рубля. С одной стороны, прибавка является ощутимой, но если учитывать, что фактическая сумма индексации рассчитывается с учетом «виртуального» размера пенсии, становится понятно, что реальные финансовые потери, вызванные замороженной индексацией, остаются значительными.

«Кроме того, текущая налоговая политика лишь усугубляет ситуацию. Работающие пенсионеры обязаны уплачивать 13% подоходного налога с накопительной части пенсии, что дополнительно снижает их доход. Например, при размере пенсии 22 181,05 рубля с 2025 года сумма налога составит 2 884 рубля. То есть прибавка в 2 653,11 рубля, полученная благодаря индексации, полностью нивелируется налогами. Таким образом, несмотря на заявленные меры поддержки, финансовая нагрузка на пенсионеров сохраняется», — рассказал парламентарий.

Именно этот дисбаланс, по словам Гаврилова, требует внимания.

«Индексация, рассчитанная от 36 тысяч рублей, только на бумаге выглядит значимой, в то время как реальную прибавку для пенсионеров, которые сейчас получают 19,5 тысячи рублей, «съест» налог. На этом фоне все-таки необходимо рассмотреть вопрос об отмене НДФЛ на накопительную часть пенсии. Это реально справедливый шаг. Ведь накопительная часть пенсии формировалась за счет взносов самих граждан и их работодателей, они и так на работе платят налоги с зарплаты, и еще и с пенсии платят налоги — то есть это смело можно обозначить как двойное, а то и тройное налогообложение», — подчеркнул он.

Гаврилов констатировал: очевидно, что индексация в размере 7,3% важна и необходима, но она не компенсирует тех финансовых потерь, которые работающие пенсионеры несут за счет налогообложения.

«Для достижения реального улучшения положения пенсионеров требуется пересмотр текущей налоговой политики в отношении пенсионных выплат. Пенсии не должны облагаться налогами», — резюмировал он.

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