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В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию

СК: в Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов

В Москве задержали 8 членов банды, которая организовала через поддельные трудовые договоры нелегальную миграцию в Россию более тысячи иностранцев. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.

По данным следствия, незаконной деятельность злоумышленники занимались в период с января 2023 по декабрь 2024 года. Своими махинациями они заработали более 30 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса России «организация незаконной миграции. В настоящее время с фигурантами дела проводятся необходимые следственные действия.

В СК добавили, что в рамках расследования дела прошли обыски и рейды, в ходе которых найдены и изъяты денежные средства, документы, бланки, информационные носители.

Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

16 декабря МВД сообщило, что в Ленинградской области трое иностранцев сделали поддельные печати и легализовали десятки мигрантов. Преступников задержали.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе мать трижды меняла отцовство детям ради мигрантов.

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Нелегальные мигранты
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