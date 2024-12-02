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В Кузбассе мать трижды меняла отцовство детям ради мигрантов

В Кузбассе мать будут судить за смену отцовства детей для организации миграции

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Shutterstock

Жительница Кузбасса предстанет перед судом по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура региона.

У женщины трое детей. По версии правоохранителей, в период с 2020 по 2023 год она трижды писала заявления в ЗАГС, чтобы изменить отца детей.

Каждый раз в качестве родителя фигурировал новый иностранец. Первый в течение более девяти месяцев не приезжал в Кузбасс, остальные находились за границей, сама мать в этот момент находилась в регионе.

Выяснилось, что спустя некоторое время после установления отцовства мужчины подали документы на получение вида на жительство. В случае, если у мигранта есть ребенок от гражданки РФ, он может получить документ в упрощенном порядке.

Возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Калининграде четыре человека прописали 12 тысяч мигрантов.

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