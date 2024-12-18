В МВД Узбекистана заявили об отсутствии данных о задержанном по делу Кириллова

МВД Узбекистана в настоящее время не обладает информацией о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«У нас пока нет информации», — заявил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

В результате срабатывания самодельного взрывного устройства на Рязанском проспекте в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, 54-летний генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник.

Сообщалось, что оба военных погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В Следственном комитете по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

Полиция установила личность арендатора каршерингового авто, из которого снимали убийство Кириллова. В скором времени подозреваемого доставят на допрос. Также выяснилось, что в результате теракта пострадал водитель военного — его госпитализировали с контузией и ранениями рук. Что известно о теракте в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ высказались о «законности» убийства начальника войск РХБЗ.