Стало известно, сколько россиян рассчитывают на 13-ю зарплату

Подавляющее большинство опрошенных россиян (67%) не рассчитывают получить 13-ю зарплату или другие дополнительные выплаты перед Новым годом. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Среди тех, кто принял участие в опросе, лишь 9% твердо уверены, что получат 13-ю зарплату. Еще 14% выразили надежду на выплату, но признались, что это пока не утверждено.

При этом 4% респондентов отметили, что их ожидают бонусы, но они будут меньше, чем в прошлые годы. 5% сказали, что обычно компания выплачивает дополнительные премии, но в этом году они не ждут таких поощрительных мер.

Среди респондентов, ожидающих 13-ю зарплату, большинство — сотрудники крупных компаний и государственных организаций. Чаще всего это жители городов-миллионников в возрасте от 30 до 45 лет. Те, кто надеются, но не уверены в выплатах, отметили, что компания пока не сообщила о дополнительных начислениях, однако в прошлые годы была такая практика. Среди тех, кто не рассчитывают на бонусы, более 60% работают в малом и среднем бизнесе, где подобные практики либо отсутствуют, либо находятся под угрозой из-за экономических сложностей.

Те, кто ожидают годовых премий, в большинстве случаев уже знают, как распорядиться деньгами. Так, 42% планируют направить средства на погашение кредитов и займов, еще 28% положат деньги на сберегательный счет, а 19% хотят потратить их на подарки и праздничные расходы.

«Выплаты в конце года играют для россиян важную роль в формировании финансового плана: для многих эти средства становятся «подушкой безопасности» перед традиционно затратным январем. Показатели опроса отражают реалии текущего времени: для большинства россиян получение 13-й зарплаты стало скорее исключением, чем нормой. Это связано с финансовыми сложностями компаний и более осторожным подходом к распределению средств. Однако остаются отрасли и организации, где выплаты традиционно сохранились», — прокомментировала директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.

В опросе приняли участие 5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

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