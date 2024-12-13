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HR-эксперт объяснил, как правильно выбирать подарки на Новый год коллегам

HR-эксперт Мурадян: коллегам следует на Новый год дарить практичные подарки

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Shutterstock/Dragon Images

Коллегам по работе лучше всего дарить подарки, учитывающие их предпочтения, например, связанные с их хобби или интересами. Такой совет в беседе с kp.ru дал специалист по карьерному росту, HR-эксперт Гарри Мурадян. Даже если увлечения сотрудника неизвестны, по его словам, стоит преподносить практичные вещи.

«Мужчине — бутылку хорошего спиртного, с этим промашки не будет. Если человек сам не пьет, то передарит другому. Коробка хороших конфет тоже всегда кстати. Дарить ли на Новый год деньги? Не провал, но и не самый изящный вариант. Лучше преподнести сертификат в каком-нибудь хорошем магазине или на маркетплейсе», — сказал Мурадян.

Идеальным вариантом, по его мнению, является «Тайный Санта» — новогодняя традиция во многих компаниях, суть которой в том, что коллеги анонимно обмениваются желаниями, а затем подарками.

Согласно недавнему опросу, более трети (38%) россиян хотели бы получить деньги в качестве новогоднего подарка. В исследовании приняли участие 9,3 тыс. человек.

На втором месте по популярности оказались путешествия, за них проголосовали 25% опрошенных. Эти два варианта идут с большим отрывом от остальных. 11% респондентов хотели бы получить в подарок что-то из техники или электроники, еще 7% — билеты на концерт или в театр.

По 4% выбрали варианты «Товары для дома» и «Украшения, аксессуары», чуть меньше, 3% — «Косметика, парфюмерия».

Ранее стало известно, в какие даты россияне ставят новогодние елки в своих домах.

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