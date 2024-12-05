Что подарить на Новый год — 2025 родным и близким: оригинальные и универсальные варианты Лучшие варианты новогодних подарков для семьи, близких и друзей

Новый год — это время волшебства, радости и, конечно же, подарков. Выбор идеального презента для родных, друзей или коллег может стать настоящим испытанием, особенно если хочется удивить. Чтобы упростить вашу задачу, «Газета.Ru» составила список подарков на Новый год, который включает недорогие и оригинальные варианты для каждого члена семьи.

Как выбрать подходящий подарок

При выборе подарка на Новый год важно учитывать несколько факторов: интересы получателя, его возраст и, конечно, собственный бюджет. Так, например, если вы ищете подарок для родителей или для бабушки и дедушки, хорошим вариантом будут товары, которые они смогут использовать в повседневной жизни, — это могут быть различные бытовые устройства или сертификаты на услуги (например, массаж — для мамы, мастер-класс по спортивной рыбалке — для папы). Для братьев или сестер, возможно, подойдет что-то связанное с их увлечениями. А для детей всегда актуальны игрушки и книги.

Также не стоит забывать о символическом подарке, который покажет вашу заботу и внимание. Это могут быть альбомы с семейными фотографиями на заказ. Наконец, если вы хотите сделать что-то совсем особенное и блеснуть креативностью, сделайте подарок своими руками.

Советы и идеи по выбору подарка:

Если у вас есть возможность, лучше заранее узнать о предпочтениях человека, чтобы не ошибиться с выбором. Например, если вы хотите подарить набор уходовой косметики сестре, коллеге или подруге, узнайте про любимый бренд и уточните насчет аллергии.

Оригинальные подарки, сделанные своими руками, могут вызывать больше эмоций и впечатлений, чем магазинные варианты. Так, для мамы вы можете сделать мягкую или елочную игрушку своими руками. Такие подарки от детей родители особенно ценят.

Если сомневаетесь, универсальные подарки — всегда хороший вариант. В их число входят подарочные наборы со сладостями, чаем или кофе, гаджеты и другие мелочи, которые люди используют в повседневной жизни.

Подарки для семьи

1. Для родителей

Технологичные гаджеты. «Умные» колонки, которые могут управлять «умным» домом, или планшеты, с помощью которых можно общаться с детьми, друзьями и внуками, станут отличным новогодним подарком для ваших родителей. Также стоит рассмотреть цифровые фотоальбомы для сохранения семейных воспоминаний.

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Книги. В зависимости от интересов родителей можно выбрать интересные художественные произведения, кулинарные книги, книги по саморазвитию или о путешествиях.

Сертификаты на отдых или путешествия. Если позволяет бюджет, можно подарить родителям сертификат на двоих в загородный отель, санаторий или купить целый тур по живописным местам России, например на Алтай или в Карелию.

Национальный деликатес. Корзина с экзотическими фруктами или деликатесами, таким как камчатская икра, французский сыр, испанский хамон, итальянское прошутто, будет интересным подарком, особенно если ваши родители гурманы. Идеальным дополнением к такому набору станет бутылка хорошего вина.

Кулинарные принадлежности. Еще один вариант для гурманов, но теперь для тех, кто любит готовить сам. Хорошим подарком будет набор для фондю, суши или аэрогриль.

2. Для братьев и сестер

Аксессуары для гаджетов. Это могут быть качественные наушники, чехлы для телефонов или полезные гаджеты для компьютера, например подставки под монитор, мыши, клавиатуры. Если ваши братья или сестры работают из дома, можно подарить им переносной компьютерный столик, с помощью которого они смогут работать даже в кровати.

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Спортивные товары. Для активных братьев и сестер подойдут абонементы в спортзал, фитнес-трекеры, спортивная одежда или аксессуары, например бутылки для воды, спортивные сумки.

Курсы и хобби. Подарите сертификаты на курсы по интересам, будь то рисование, фотография или спорт. Это может быть отличным способом развить их существующие навыки или приобрести новые. Если ваши братья или сестры любят экстремальные виды спорта, можете приобрести сертификат на персональное занятие по скалолазанию, дайвингу, катанию на сноуборде или мастер-класс по спортивному мотокроссу.

Настольные игры. Это будет отличный подарок, если ваши родственники любят проводить семейные вечера или посиделки с друзьями за настольными играми.

Косметические наборы. Для сестер можно выбрать наборы косметики или ухаживающих средств. Подходите к этому подарку с осторожностью — сначала узнайте, чем именно пользуется ваша сестра, чтобы средства не остались пылиться на полке в ванной.

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3. Для детей

Игрушки. Конструкторы (например, LEGO), машинки или куклы — всегда беспроигрышный вариант. Также можно рассмотреть интерактивные игрушки, которые обучают и развлекают ребенка, особенно если ему еще не так много лет.

Развивающие игры. Хорошим вариантом будут настольные игры для детей, которые помогут развить логику, внимание и командный дух.

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Книги по возрасту. Красочные книги с увлекательными историями или обучающие с иллюстрациями помогут ребенку учиться и развиваться. Современные книги для детей часто оснащены интерактивными страницами, которые удерживают внимание ребенка, делая занятия чтением не мукой, а настоящим удовольствием.

Спортивные товары. Мяч для футбола, ролики, шведская стенка или велосипед подарят радость от активных игр. Такие подарки способствуют физическому развитию ребенка.

Творческие наборы. Подумайте о наборе для рисования или создания фигурок, с помощью которого ребенок сможет развивать свои креативные способности.

Поход в парк аттракционов. Обычно в крупных российских городах есть парки аттракционов или центры с игровыми автоматами для детей всех возрастов. Подарите ребенку целый день, наполненный весельем. Будьте уверены, такой презент надолго запомнится.

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4. Для бабушки и дедушки

Уютные вещи. Теплый плед, мягкий халат, носки или меховые тапочки — это отличный способ подарить уют и комфорт в холодное время года. Идеально подойдут изделия из натуральных материалов.

Подарки для здоровья. Массажный коврик — это отличный способ снять напряжение и расслабиться после долгого дня. Кроме того, массажные коврики успокаивают и улучшают кровообращение, что очень важно в пожилом возрасте. Также вы можете подарить бабушке и дедушке комфортное кресло или подушку для поддержки спины.

Подарки для хобби. Для бабушки, увлекающейся рукоделием, подойдут наборы для вязания, вышивания или создания украшений. Если дедушка интересуется историей, путешествиями или кулинарией, подарите ему тематические книги или журналы.

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Подарки-впечатления. Если дедушка и бабушка интересуются культурой, подарите им билеты на выставки, концерты или театральные представления. Также вы можете подарить своим родным поездку на природу или экскурсию по интересным местам в вашем городе. Это станет хорошим способом разнообразить досуг ваших близких.

Подарки для друзей и знакомых

1. Для близких друзей

Персонализированные подарки. Это могут быть предметы (кружки, футболки и т.д.) с выгравированными именами или знаковыми фразами, которые понимаете только вы с другом.

Тематические подарочные наборы. Создайте интересный сет, в который войдут любимые напитки и закуски вашего друга.

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Парные аксессуары. Вы можете приобрести парные подвески, браслеты, чехлы для телефона или кольца. Такие аксессуары помогут друзьям чувствовать себя ближе друг к другу, даже если они находятся на расстоянии.

Билеты на мероприятие. Подарите билеты на концерт, выставку или на театральное представление, о которых ваш друг часто упоминал в разговоре. Такой презент непременно понравится вашему близкому человеку и напомнит ему о том, что вам небезразличны его увлечения и интересы.

Мастер-классы. Если ваш друг увлекается готовкой, запишите его на интересный мастер-класс по кулинарии. Вы также можете провести время вместе, посетив мастер-классы по рисованию, гончарному делу, бисероплетению, картингу и т. д. Такой подарок-впечатление запомнится надолго.

2. Для знакомых

Кофе или чай. Наборы с различными сортами кофе или чая можно назвать универсальным подарком. Такой презент понравится практически каждому, независимо от пола, возраста и личных предпочтений.

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Флорариумы или комнатные растения. Миниатюрные садики в стеклянных контейнерах или простые комнатные растения станут отличным подарком для любителей природы. Лучше всего выбирать неприхотливые растения, такие как замиокулькас, фикус бенджамина или различные виды кактусов.

Декор для дома. Это может быть набор ароматических свечей, декоративные подушки или вязаный плед.

Лотерейные билеты. Это интересный вариант, который может принести радость не только от самого факта получения подарка, но и от возможности выиграть приз.

5 идей подарка своими руками

Подарки, сделанные своими руками, помогут показать вашу заботу и внимание к родным и близким.

1. Персонализированные фоторамки

Вам понадобятся:



деревянные рамки разного размера;



акриловые краски и кисти;



декор (бусины, стразы, бутоньерки и т.д.);



фотографии;



клей ПВА или горячий клей.

Инструкция:

Крепко установите рамку на рабочем столе, чтобы она не двигалась.



Нанесите акриловую краску на рамку. Вы можете использовать один цвет или комбинировать несколько. Подождите, пока первый слой высохнет, и при необходимости нанесите второй.



После высыхания краски начните украшать рамку. Можете приклеить бусины, стразы или другие декоративные элементы, создавая уникальную композицию.



Вставьте одну или несколько фотографий, отражающих запоминающиеся моменты с тем человеком, для кого предназначен подарок.



Упакуйте рамку в красивую бумагу или коробку, добавив персональное послание или поздравление.

2. Домашний скраб для тела

Вам понадобятся:



сахар (или кофе);



масло (кокосовое, оливковое или миндальное);



эфирные масла (по желанию);



баночка для хранения.

Инструкция:

В миске смешайте 1 часть сахара (или кофе) с ½ части масла. Например, если у вас 1 стакан сахара, добавьте ½ стакана масла.



Если хотите придать скрабу аромат, добавьте несколько капель эфирного масла. Хорошие варианты — лаванда, сандал, цитрусовые или мята.



Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они образовали однородную массу.



Поместите скраб в красивую баночку и запечатайте ее. Украсьте баночку лентами или наклейками, чтобы сделать ее более праздничной.

3. Вязаный шарф или плед

Вам понадобятся:



пряжа (выберите цвет и текстуру по вкусу);



спицы или крючок (в зависимости от выбранной техники).

Инструкция:

Найдите простую схему для вязанного шарфа или пледа. Начинающим подойдет обычный лицевой или изнаночный узор.



На спицах наберите петли по ширине (30-40 петель для шарфа, для миниатюрного пледа — от 50 и более).



Вяжите по выбранной схеме, продолжая до нужной длины. Регулярно проверяйте, чтобы работа была ровной и аккуратной.



Когда шарф или плед достиг нужной длины, закройте все петли и обрежьте пряжу, оставив небольшой запас.



Аккуратно сложите шарф и упакуйте в красивую коробку или обвяжите лентой.

4. Ароматические свечи

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Вам понадобятся:



воск (парафиновый или соевый);



фитили;



эфирные масла (по желанию);



формы для заливки свечей (можно использовать стеклянные банки);



готовые украшения (бусы, цветы, сушеные фрукты и т.д.).

Инструкция:

Воск растопите на водяной бане. Убедитесь, что он полностью расплавился и стал жидким.



Когда воск растоплен, добавьте эфирное масло по своему выбору в пропорции 10-15% от общего объема. Перемешайте.



Закрепите фитиль в центре формы. Это можно сделать, прикрепив его на дно формы с помощью капли расплавленного воска или клея.



Осторожно налейте расплавленный воск в форму, избегая перемещения фитиля.



Дайте свече остыть и затвердеть (это может занять несколько часов).



Упакуйте свечи в красивую коробку, добавив открытку с пожеланиями.

5. Кулинарный подарок — набор для приготовления печенья

Вам понадобятся:



ингредиенты для печенья (мука, сахар, разрыхлитель, ваниль, шоколадные капли);



упаковка (банка или коробка);



рецепт печенья, написанный от руки.

Инструкция:

Смешайте в большой миске все сухие ингредиенты для вашего печенья, включая муку, сахар и разрыхлитель.



Упакуйте все ингредиенты в красивую стеклянную банку слоями, чтобы это выглядело эстетично. Первый слой — часть смеси муки, второй — шоколадные капли, третий — снова мучная смесь и так далее. Прозрачная банка идеально подойдет для этого.



Напишите рецепт на красивой открытке. Включите подробные инструкции о том, что нужно добавить (например, яйца, масло) и как выпекать печенье.



Закройте банку крышкой, обвяжите лентой и прикрепите открытку с рецептом. Можно добавить небольшие кухонные принадлежности, такие как лопатка для теста или форма для печенья.

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В выборе подарка на Новый год важно помнить, что главное — это внимание и тепло, которое вы вкладываете в каждый презент. Важно, чтобы он отражал вашу заботу о получателе и уважение к нему.