Синоптик рассказал о погоде в Поволжье

Сильный снегопад, метель и ветер с порывами до 21 м/с продлятся до четверга в регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Приволжского округа будет идти сильный снег, мокрый снег, возможно усиление ветра до 20 м/с, и поэтому [будут] метели, плюс гололедное явление, потому что там температуры составляют [и] минус 2 [градуса], и в то же время и минус 10 [градусов]», — сказал синоптик.

По его словам, в Башкортостане погода будет примерно такой же: снегопад, ветер с порывами до 21 м/с, гололед, а столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов.

Вильфанд отметил, что непогода продержится до 19 декабря.

Он добавил, что в Самаре 16 декабря выпало 15,9 мм снега. Такое количество осадков побило рекорд 2006 года, когда в городе выпало 13,1 мм снега.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на неделе с 16 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, ледяные дожди, морозы до минус 20 градусов и оттепель до плюс пяти градусов. В среду температура воздуха опустится до минус семи, снегопады и сильный ветер порывами до 17 м/с будут сохраняться. Ночь на четверг, 19 декабря, станет самой морозной с начала зимы, отметил Леус.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье окутают аномальные морозы.