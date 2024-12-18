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Раскрыты подробности работы над новой вакциной от ВИЧ

Гендиректор «Вектора» Агафонов: в центре рассчитали структуру вакцины от ВИЧ

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Depositphotos

Специалисты ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора ведут работу над вакциной от ВИЧ, в настоящее время она конструируется, уже рассчитана ее структура. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов.

«Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура», — рассказал собеседник агентства.

Агафонов добавил, что специалисты надеются, что уже в ближайшее время подходы, которые используются, дадут хороший результат. Предполагается, что новая вакцина будет защищать от любого варианта вируса.

Также специалист пояснил, что новая вакцина должна образовывать широконейтрализующие антитела для того, чтобы иммунный ответ был сформирован против любого ВИЧ-вируса, который попадет в организм.

Агафонов отметил, что разработки займут время, поскольку ошибиться в расчетах недопустимо. По словам собеседника агентства, саму вакцину можно собрать достаточно быстро, однако много времени потребуется, чтобы провести изучение ее эффективности.

До этого ученые из американского Института показателей и оценки здоровья установили, что с 2010 по 2021 год число новых случаев заражения ВИЧ сократилось почти на 22%, а летальность снизилась на 40%. Исследование охватило 204 страны и территории мира.

26 ноября представители Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД заявили, что СПИД может перестать быть угрозой общественному здравоохранению уже к 2030 году. По данным организации, в настоящее время в мире живут 39,9 миллиона человек, у которых диагностировали ВИЧ.

Ранее в России заявили о снижении заболеваемости ВИЧ.

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