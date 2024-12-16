Названы самые холодные населенные пункты России

Новосибирск, Красноярск, Омск, Пермь и Челябинск стали самыми холодными городами-миллионниками в России в 2024 году, свидетельствуют данные исследования Яндекс Погоды, поступившие в «Газету.Ru».

Согласно данным исследования, во всех этих городах температура по ощущениям опускалась до -36°С. Показатель «температура по ощущениям» — метеорологический параметр, который показывает, как человек воспринимаем текущую погоду.

Самым холодным населенным пунктом России в 2024 году стало село Орто-Балаган в Якутии. Там в один из дней зимы температура по ощущениям опускалась до -64°С.

В южных регионах минимальная ощущаемая температура опускалась до -16°С в Краснодаре, до -22°С в Ростове-на-Дону, и -28°С в Волгограде. В Москве минимальная ощущаемая температура составила -29°С. В Санкт-Петербурге и Казани этот показатель составил -31°С.

Кроме того, разница между фактической температурой и температурой по ощущениям была максимальной в городе Певек на Чукотке — разница составила 23°С. В городе Балтийск в Калининградской области, во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Махачкале, Новокузнецке, Новосибирске, Казани и Салехарде по ощущениям было на 14-16 °С холоднее, чем по фактической температуре.

Ранее москвичам пообещали снегопады, ледяные дожди и морозы.