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Россиянам рассказали о пользе реестра домашних животных

Сенатор Епифанова: реестр домашних животных позволит находить пропавших питомцев

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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Единый реестр домашних животных, создание которого поддержали в Совфеде России, позволит оперативно получить данные о прививках и перенесенных заболеваниях питомца, а также защитить людей от агрессивных собак. Об этом 360.ru рассказала член парламентского комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

По ее словам, такой реестр также позволит сократить число бездомных животных на улицах и привлекать к ответственности их владельцев, которые пытаются от них избавиться. Кроме того, такой перечень сделает поиск пропавших питомцев эффективнее.

«Зарегистрированное животное должно быть чипировано, и это позволит при необходимости идентифицировать владельца, например, в случае нападения животного на человека. Регистрация животных также сделает более прозрачной деятельность заводчиков», — заключила Епифанова.

18 ноября Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал ГД принять во втором чтении законопроект о штрафах владельцам за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Поправками ко второму чтению устанавливается, что несоблюдение данных требований повлечет штраф для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее была названа самая выгодная страна для содержания домашних животных.

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