В Новосибирской области после столкновения с грузовиком перевернулся автобус

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального управления министерства внутренних дел РФ.

Из заявления следует, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в 18:30 по местному времени (14:30 мск) на трассе в Новосибирском районе. По информации ведомства, автобус следовал по маршруту площадь Калинина — Французский квартал.

«В результате столкновения <...> автобус совершил съезд в кювет по ходу движения», — говорится в публикации.

Пресс-служба министерства добавила, что в момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров. Из них три человека обратились за медицинской помощью.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители оперативно прибыли для оказания помощи гражданам, так как находились неподалеку от места происшествия.

При этом в Telegram-канале** «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидцев отмечается, что грузовой автомобиль въехал в заднюю часть автобуса. Из-за этого пассажирский транспорт упал в кювет и перевернулся около пяти раз.

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