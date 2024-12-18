В Госдуме предложили сотрудникам ДПС дарить детям подарки на Новый год

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко предложил сотрудникам Дорожно-патрульной службы (ДПС) дарить детям сладости на Новый год. Об этом он рассказал РИА Новости.

Парламентарий отметил, что у сотрудников ДПС есть традиция дарить женщинам цветы на 8 Марта.

«Возможно, стоит расширить эту инициативу и рассмотреть возможность таким же образом 31 декабря и 1 января поздравлять маленьких пассажиров авто с Новым годом и дарить сладкие подарки», — заявил он.

12 декабря газета «Известия», ссылаясь на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», сообщила, что цена сладких подарков перед новогодними праздниками взлетела до 13%.

10 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Газете.Ru», что родители, выбирая подарок на Новый год ребенку, обязательно должны убедиться в его безопасности и качестве.

Ранее россияне ответили, какие подарки они хотели бы получить на Новый год.