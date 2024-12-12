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Россияне ответили, какие подарки они хотели бы получить на Новый год

«КП»: 38% россиян хотят получить деньги на Новый год

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Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Более трети (38%) россиян хотели бы получить деньги в качестве новогоднего подарка, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,3 тыс. человек.

«Деньги вариант беспроигрышный. На них человек купит то, что захочет сам, ну или просто отложит их в копилку. Вот такой рациональный подход», — говорится в сообщении.

На втором месте по популярности оказались путешествия, за них проголосовали 25% опрошенных. Эти два варианта идут с большим отрывом от остальных. 11% респондентов хотели бы получить в подарок что-то из техники или электроники, еще 7% — билеты на концерт или в театр.

По 4% набрали варианты «Товары для дома» и «Украшения, аксессуары», чуть меньше, 3% — «Косметика, парфюмерия».

Исследование сервиса Периодика, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что от семьи больше половины россиян (54,4%) хотят получить на Новый год впечатления и эмоции — фотокниги, поездки или билеты на мероприятия. Такие подарки наполняют праздники особым смыслом и создают яркие моменты.

Ранее в Госдуме рассказали, как выбрать качественный новогодний подарок ребенку.

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