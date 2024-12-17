Власти США начали проверку SpaceX и Маска

Федеральные власти США начали проводить проверки компании SpaceX и ее главы Илона Маска в связи с предполагаемыми нарушениями секретности. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, речь идет о трех проверках, которые осуществляют Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов, генеральный инспектор минобороны и заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности. SpaceX проверяют на предмет соблюдения компанией и ее руководителем регламента о раскрытии информации, направленного на защиту государственной тайны. В публикации отмечается, что Маск и его организация неоднократно не соблюдали федеральный регламент. Например, они не предоставляли некоторые подробности своих встреч с лидерами иностранных государств.

В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что юристы SpaceX рекомендовали руководству компании не добиваться доступа для Маска к секретной информации о том, что именно доставляется в космос на кораблях для военных и разведывательных служб США.

В этом же месяце сообщалось, что штаб-квартира SpaceX была перенесена в город Старбейс в Техасе. Название нового техасского города (Starbase) прямо переводится как «космическая база» и одновременно повторяет название ракетной программы SpaceX. Город расположен неподалеку от одноименного космодрома, откуда Маск запускает свои ракеты.

Ранее Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме.