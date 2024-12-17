Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти США начали проверку SpaceX и Маска

NYT: власти США начали проверки SpaceX и Маска из-за нарушений секретности

close
Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральные власти США начали проводить проверки компании SpaceX и ее главы Илона Маска в связи с предполагаемыми нарушениями секретности. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, речь идет о трех проверках, которые осуществляют Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов, генеральный инспектор минобороны и заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности. SpaceX проверяют на предмет соблюдения компанией и ее руководителем регламента о раскрытии информации, направленного на защиту государственной тайны. В публикации отмечается, что Маск и его организация неоднократно не соблюдали федеральный регламент. Например, они не предоставляли некоторые подробности своих встреч с лидерами иностранных государств.

В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что юристы SpaceX рекомендовали руководству компании не добиваться доступа для Маска к секретной информации о том, что именно доставляется в космос на кораблях для военных и разведывательных служб США.

В этом же месяце сообщалось, что штаб-квартира SpaceX была перенесена в город Старбейс в Техасе. Название нового техасского города (Starbase) прямо переводится как «космическая база» и одновременно повторяет название ракетной программы SpaceX. Город расположен неподалеку от одноименного космодрома, откуда Маск запускает свои ракеты.

Ранее Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами