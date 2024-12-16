Стала известна причина возможного недопуска Маска к секретам SpaceX

Юристы SpaceX рекомендовали руководству компании не добиваться доступа для основателя компании Илона Маска к секретной информации о том, что именно доставляется в космос на кораблях для военных и разведывательных служб США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Полезные грузы, которые SpaceX запускает в небеса для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной и доступны только избранным сотрудникам ракетной компании, имеющим особый допуск к секретной информации», — пишет издание.

Однако Илон Маск к этому числу не относится, отмечает газета. Причиной тому углубление связей между SpaceX и агентствами национальной безопасности. В результате юристы компании обратились к высшему руководству с призывом «не добиваться более высокого допуска к секретной информации для Маска».

Как пишет WSJ, причиной для такого призыва является то, что Маску пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами, а также об употреблении наркотических средств. Отмечается, что в ходе обсуждений рассматривались сценарии, в которых Маск мог бы непреднамеренно раскрыть секретные данные иностранным чиновникам, с которыми ведет общение.

Издание уточняет, что Маску понадобилось несколько лет, чтобы ему предоставили нынешний допуск к чувствительной информации компании после публичного употребления наркотических средств в подкасте, который был опубликован в 2018 году.

В декабре сообщалось, что штаб-квартира космической корпорации SpaceX перенесена в город Старбейс в Техасе. Название нового техасского города (Starbase) прямо переводится как «космическая база» и одновременно повторяет название ракетной программы SpaceX. Город расположен неподалеку от одноименного космодрома, откуда Маск запускает свои ракеты.

Ранее в США призвали не делать ставок против Илона Маска.