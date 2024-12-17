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Трехлетний ребенок случайно выстрелил в сестру, играя с найденным дома пистолетом

В США трехлетний ребенок нашел пистолет дома и случайно выстрелил в сестру

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Pixabay

Пятилетняя девочка из США попала в больницу после того, как ее брат нашел дома пистолет. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на юго-западе Вашингтона. Кто-то из взрослых оставил оружие на видном месте, трехлетний ребенок нашел его и выстрелил в сестру.

В результате пострадавшая получила серьезную травму, девочку госпитализировали в критическом состоянии.

Помимо детей, в момент инцидента в квартире находился мужчина, который присматривал за ними. Его арестовали и обвинили в жестоком обращении с детьми.

Известно, что в момент, когда полицейские прибыли на место, на них напала женщина. Предположительно, она является старшей сестрой пострадавшей. Ее арестовали за нападение на сотрудника полиции.

До этого в Тамбовской области на охоте мужчина принял приятеля за животное и выстрелил в него. Пуля попала в грудь, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее двухлетний ребенок нашел пистолет возлюбленного матери и случайно выстрелил в нее.

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