Россиянин случайно выстрелил в приятеля на охоте, приняв его за зверя

Житель Тамбовской области выстрелил в грудь приятелю, приняв его за зверя, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 9 декабря компания мужчин охотилась на территории Челнавского охотничьего участка. 57-летний мужчина услышал шорох в кустах и, решив, что это дикий зверь, произвел выстрел.

Пуля попала в грудь его 56-летнему приятелю. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства стрельбы устанавливаются.

До этого сообщалось, что в пригороде Талдома Московской области двое мужчин получили огнестрельные ранения на охоте. Одного из пострадавших спасти не удалось, он потерял слишком много крови, второй госпитализирован в отделение реанимации одной из подмосковных больниц. По словам выжившего, стрелка он не видел, услышал крик товарища, а затем почувствовал резкую боль — пуля попала ему в бедро. По предварительной информации, стрельбу могли открыть другие охотники, перепутав мужчин с животными.

Ранее россиянка получила пулю в шею, остановившись на обочине дороги.