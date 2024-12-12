Президент США Джо Байден помиловал 39 американцев и смягчил наказания еще почти 1,5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Имена помилованных не указываются. Отмечалось, что смягчения наказания добились многие из тех заключенных, которые были помещены на домашний арест в период локдауна, связанного с пандемией COVID-19, и продемонстрировали готовность к возвращению к мирной жизни. В заявлении говорится, что администрация Байдена и далее продолжит давать второй шанс осужденным за ненасильственные преступления, в том числе, связанные с наркотиками.

До этого Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера.

В 2018 году Хантер Байден приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special, указав в документах, что не употребляет наркотики. Однако он находился в зависимости с 2015 по 2019 год, о чем писал в мемуарах и рассказывал публично. По американским законам, лица с наркотической зависимостью не имеют права владеть оружием.

Еще одно дело касалось неуплаты налогов. С 2016 по 2019 год Хантер Байден задолжал налоговым органам $1,4 млн. Прокуратура утверждала, что вместо оплаты долгов он тратил деньги на роскошный образ жизни. Несмотря на погашение задолженности, Байдену грозило до 17 лет тюрьмы. В сентябре он признал вину по всем обвинениям.

Из текста помилования следует, что Хантер Байден получил помилование за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год, включая те, по которым его обвиняли.

Ранее Захарова пошутила, что Байден мог помиловать фон дер Ляйен за коррупцию.