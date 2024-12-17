Подмосковные врачи спасли гражданку Кубы с внематочной беременностью

В Подмосковье врачи спасли 31-летнюю иностранку с внематочной беременностью. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Видновского перинатального центра.

По информации пресс-службы медучреждения, бригада скорой помощи доставила в больницу 31-летнюю гражданку Кубы с сильными болями внизу живота. У нее диагностировали внематочную беременность, акушеры-гинекологи провели ей экстренную операцию. Пациентке удалили левую трубу и сохранили правую. Врачи отметили технические трудности в ходе вмешательства из-за спаечного процесса, но с ними удалось справиться.

Состояние пациентки оценили как удовлетворительное и перевели в палату. Через три-четыре дня после операции ее планируют выписать.

До этого в Нижнем Новгороде врачи удалили местной жительнице опухоль весом десять килограммов. Женщина длительное время не обращалась к гинекологу, а затем обратилась в медучреждение с жалобами на боли внизу живота и заметное увеличение его размера.

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