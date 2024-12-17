Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковные врачи спасли гражданку Кубы с внематочной беременностью

В Подмосковье врачи спасли гражданку Кубы с внематочной беременностью

close
Depositphotos

В Подмосковье врачи спасли 31-летнюю иностранку с внематочной беременностью. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Видновского перинатального центра.

По информации пресс-службы медучреждения, бригада скорой помощи доставила в больницу 31-летнюю гражданку Кубы с сильными болями внизу живота. У нее диагностировали внематочную беременность, акушеры-гинекологи провели ей экстренную операцию. Пациентке удалили левую трубу и сохранили правую. Врачи отметили технические трудности в ходе вмешательства из-за спаечного процесса, но с ними удалось справиться.

Состояние пациентки оценили как удовлетворительное и перевели в палату. Через три-четыре дня после операции ее планируют выписать.

До этого в Нижнем Новгороде врачи удалили местной жительнице опухоль весом десять килограммов. Женщина длительное время не обращалась к гинекологу, а затем обратилась в медучреждение с жалобами на боли внизу живота и заметное увеличение его размера.

Ранее российские врачи спасли девушку с маткой в матке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами