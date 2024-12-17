Нижегородские онкологи спасли россиянку с десятикилограммовой опухолью

В Нижнем Новгороде врачи удалили местной жительнице опухоль весом десять килограммов. Об этом в Telegram-канале сообщает НОКБ им. Н.А. Семашко.

Женщина длительное время не обращалась к гинекологу, а затем пришла в медучреждение с жалобами на боли внизу живота и заметное увеличение его размера. Врачи диагностировали у нее опухоль в органах репродуктивной системы и направили в областную больницу. Там онкологи провели пациентке операцию по удалению 40-сантиметрового новообразования, которое весило десять килограммов.

До этого московские врачи спасли ребенка с опухолью размером с волейбольный мяч в брюшной полости. Перед этим девочка прошла шесть курсов химиотерапии, костный мозг полностью очистился от метастазов, а спустя некоторое время ей провели его трансплантацию. Пациентке предстоит пройти несколько курсов лучевой и иммунной терапии.

Ранее женщина прожила более двух лет с ножницами в брюшной полости, забытыми во время операции.