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Российские врачи спасли девушку с маткой в матке

В Казани хирурги прооперировали девушку с маткой в матке

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Телеграм-канал «Наша РКБ»

В Казани врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) смогли установить причину болей у девушки внизу живота, которые беспокоили ее с подросткового возраста, и помогли ей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Со слов 19-летней пациентки из Альметьевска, с 14-летнего возраста она мучилась болями, причину которых никак не могли найти. У нее подозревали язву, камни в почках, но обследования опровергали диагнозы. В декабре девушке в очередной раз стало так плохо, что пришлось вызвать скорую помощь.

В местной больнице врачи предположили, что причина кроется в анатомическом строении матки, наличии кисты или миомы, после чего ее направили в РКБ. На УЗИ медики из республиканской больницы установили, что девушка стала обладательницей редкой патологии — маткой АКУМ. Как пояснили врачи, суть патологии заключается в том, что в матке вырастает еще одна полость, которая является недоразвитым органом.

«За два часа гинекологи лапароскопически удалили образование и уже через несколько дней выписали девушку без болей домой», — уточнили в пресс-службе медучреждения.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину с семикилограммовой миомой матки.

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