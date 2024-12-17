Новые графики отключения электроэнергии на Украине дали сбой в первый день

Новые графики отключений электроснабжения, введенные по всей территории Украины 16 декабря, в первый же день дали сбой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В энергокомпании «Укрэнерго» поясняли, цель новых графиков — сделать ограничения по электричеству более «справедливыми», чтобы все потребители, вне зависимости от региона и группы, были со светом одинаковые промежутки времени в течение суток.

8 декабря на Украине временно отключали свет для населения и коммерческих компаний с 14 до 18 часов. Причиной временного введения ограничений стало повреждение энергообъектов страны вследствие массированного удара Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры страны 28 ноября.

До этого минэнерго Украины сообщило, что украинские власти из-за нехватки электроэнергии в стране запросили ее импорт у пяти стран — Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии. В ведомстве отметили, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему. Граждан Украины призвали правильно использовать электроприборы.

Ранее на Украине сообщили о повреждениях на подстанциях «Укрэнерго».