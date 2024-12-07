Украинцев предупредили об отключении света 8 декабря

На Украине 8 декабря ожидаются отключения света для населения и коммерческих компаний с 14 до 18 часов. Об этом сообщила корпорация «Укрэнерго».

В объявлении отмечается, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов страны вследствие массированного удара Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры страны 28 ноября.

7 декабря минэнерго Украины сообщило, что украинские власти из-за нехватки электроэнергии в стране запросили ее импорт у пяти стран — Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии. В ведомстве отметили, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему. Граждан Украины призвали правильно использовать электроприборы.

До этого политолог Петр Олещук в беседе с украинским телеканалом «Общественное» заявил, что новые удары по энергосистеме Украины могут стать причиной для завершения конфликта с Россией.

Перед началом специальной военной операции мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

Ранее сообщалось, что Украина почти втрое увеличила закупки электричества из-за рубежа.