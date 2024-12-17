Жителей Крыма предупредили об отключении мобильного интернета

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщило в Telegram-канале, что на полуострове со вторника возможны отключения мобильного интернета.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета», — сказано в сообщении.

Как пояснил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале, сотовая связь при этом будет работать как обычно. По его словам, все кабельные интернет-провайдеры также продолжат предоставлять услуги в привычном режиме.

17 декабря сообщалось, что крымские татары приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма. Обращение было принято в ходе общекрымского съезда в Симферополе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из других стран.

Ранее кандидат Трампа на пост генпрокурора США признал невозможность вернуть Крым Украине.