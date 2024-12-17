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В Тверской области инвалид отдала аферистам более 4,5 млн рублей

В Тверской области инвалид отправила мошенникам более 4,5 млн рублей

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области мошенники похитили у 48-летнего инвалида более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Женщина обратилась к правоохранителям после того, как ей злоумышленники предложили заняться брокерской деятельностью. На счет, который ей продиктовали аферисты, инвалид перечислила более 4,5 миллиона рублей.

После обращения в полицию выяснилось, что местная жительница отправила деньги на счет жителя Подмосковья. Прокуратура направила в суд иск о взыскании денег с владельца счета.

«Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу», – сообщается в публикации.

До этого в Москве 83-летняя пенсионерка отдала аферистам 146 миллионов рублей. Неизвестные представились сотрудниками ФСБ и заявили, что кто-то пытался перевести ее деньги на помощь ВСУ. Всю сумму женщина передала за неделю и только после этого поняла, что ее обманули.

Ранее туляк купил билеты в кино за 110 тысяч рублей, послушав совета новой знакомой.

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