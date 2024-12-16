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Туляк купил билеты в кино за 110 тысяч рублей, послушав совета новой знакомой

В Туле мужчина по совету новой знакомой купил билеты в кино за 110 тысяч рублей

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Depositphotos

В Туле 41-летний мужчина приобрел билеты в кино за 110 тысяч рублей, последовав совету новой знакомой. Об этом сообщает ТСН24.

По информации издания, житель Центрального округа познакомился с девушкой в мессенджере. Он какое-то время общался с новой знакомой, а затем та предложила сходить в кино и отправила мужчине ссылку на покупку билетов.

Россиянин доверился аферистке и перешел по ней, ввел данные своего счета и лишился более чем 110 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Злоумышленников разыскивают.

До этого мошенники обманули тульского пенсионера почти на 2 млн рублей. Аферисты убедили его в том, что на него якобы пытаются оформить кредит.

Ранее мошенник рассказал о подробностях обмана пенсионерки, отдавшей ему 146 млн рублей.

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