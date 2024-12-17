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На Украине назвали ядерную войну выгодной для Киева

Лидер украинских ультраправых Карась: ядерная война выгодна для Киева

Глава украинской ультраправой организации C14 Евгений Карась считает, что ядерная война будет выгодна Украине. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Байрактар».

«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — высказал мнение Карась.

По его словам, после ядерных ударов от РФ отвернутся Индия и Китай, а западные страны увеличат поставки вооружений Киеву. Поэтому, считает Карась, российское политическое руководство не пойдет на подобную эскалацию конфликта.

17 декабря Минобороны РФ сообщило о начале учений подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Бологовского ракетного соединения.

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния.

Ранее в США заявили, что Россия может ударить «Орешником» по Украине «в ближайшие дни».

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