«Сайентологическую церковь Петербурга» признали экстремистской организацией

Суд признал религиозную группу «Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга» экстремистской организацией. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

Согласно сообщению ведомства, участники организации распространяли литературу, признанную «в установленном законом порядке экстремистской». Прокуратура установила, что религиозная группа действовала в Петербурге длительное время. Отмечается, что ее деятельность была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, а также на призывы к отказу от соблюдения общественных правил и законов.

Новость дополняется.