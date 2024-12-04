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В РФ признали нежелательной деятельность международного «Храма Сатаны»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность The Satanic Temple

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Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple («Храм Сатаны»), зарегистрированной в США в 2012 году. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Из заявления следует, что учредителями организации являются выпускники Гарвардского университета. «Храм Сатаны» имеет 23 отделения в разных странах мира, включая Германию и Канаду. При этом общее количество его последователей составляет более 10 млн человек.

«Согласно учредительным документам, целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования. На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей», — подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

Там добавили, что представители The Satanic Temple занимаются оправданием насилия и пропагандой псевдотеологических идей. При этом их деятельность поддерживают американские государственные институты, уточняется в публикации.

По данным надзорного органа, «Храм Сатаны» активно поддерживает членов различных террористических и экстремистских формирований. Более того, его представители призывали к свержению конституционного строя в РФ и размещали в интернете информацию о сборе средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все это послужило основанием для включения The Satanic Temple в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на российской территории.

Ранее министерство юстиции РФ внесло украинский «Центр информации о правах человека» в список нежелательных организаций.

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